Agfa vend une partie de ses activités HealthCare à Dedalus

Agfa-Gevaert et Dedalus ont signé un accord de cession portant sur une partie des activités HealthCare du groupe belge pour un montant total de 975 millions d'euros.

La transaction est soumise aux consultations habituelles des employés, aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture. Les deux parties visent à boucler l’opération au cours du deuxième trimestre 2020 .

Les activités cédées concernent plus précisément les divisions "Healthcare Information Solutions" et "Integrated Care", ainsi que les activités "Imaging IT" dans la mesure où ces activités sont étroitement intégrées aux activités "Healthcare Information Solutions" précise Agfa dans un communiqué.