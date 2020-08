Airbnb bientôt logée à Wall Street

Airbnb cotée en bourse? Telle était l'intention de la plateforme de location de logements entre particuliers il y a un an. Mais entre temps, la crise du coronavirus a perturbé les plans.

Désormais, Airbnb renoue avec l'idée et va même un pas plus loin. Un dossier confidentiel a été déposé ce mercredi auprès du gendarme de la Bourse américaine, la SEC. Airbnb lance donc le processus pour être cotée à Wall Street.

Airbnb face au Coronavirus

"Nous traversons collectivement la crise la plus douloureuse de notre vie", avait déclaré en mai Brian Chesky, cofondateur de l'entreprise. Il avait alors annoncé le licenciement d'environ 25% de ses 7.500 employés dans le monde. Il avait aussi fait état d'un chiffre d'affaires 2020 attendu en réduction de moitié par rapport à celui de 2019.

«Nous pensons que les investisseurs sont prêts à regarder au-delà des problèmes du Coronavirus et à valoriser les entreprises sur la base de scénarios post-Corona . C'est une introduction en bourse constructive», avance Kathleen Smith de Renaissance Capital.

Dans la cour des grands

"La société pense peut-être que la valeur perdue en 2020 pourrait être récupérée en tant qu'entreprise cotée et que cela se reflétera dans une hausse du cours de ses actions", affirme Andrea Walne, associé général de Manhattan Venture Partners, un investisseur de Airbnb.

Elle marque aussi l'entrée "dans la cour des grands" d'une autre entreprise relevant de la "gig economy", ou économie du partage, née au tournant des années 2010 et qui a révolutionné plusieurs secteurs d'activité dans le monde. Airbnb a opté pour une procédure dite "confidentielle". Depuis 2012, une loi américaine, élargie en 2017 aux grosses entreprises, prévoit une procédure favorisant les introductions en Bourse sans avoir à révéler publiquement certaines informations financières, du moins pas avant un stade avancé.

Elle permet aussi de s'exposer plus en douceur aux marchés, qui se sont avérés redoutables pour d'autres licornes. On se rappelle la cas d'Uber ,qui a peiné à séduire les investisseurs au printemps 2019, ou WeWork, dont l'opération s'est révélé un fiasco. Le géant américain de la location de bureaux partagés a dû reporter son introduction au Nasdaq et son patron Adam Neumann a été évincé.