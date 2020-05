Aircall lève 65 millions de dollars avec sa solution de téléphonie connectée

Les conversations téléphoniques représentent des données à haute valeur pour les entreprises et elles ne sont traditionnellement pas ou très peu exploitées. C’est dans cette brèche qu’Aircall s’est engouffrée. La start-up s'est donné comme mission de changer la téléphonie traditionnelle des entreprises avec une solution qui intègre la téléphonie dans les outils qu'utilisent quotidiennement les collaborateurs d'une entreprise.

La société basée à Paris et New York, fondée en 2014 au sein du start-up studio franco-belge eFounders, intègre les données des appels à l’outil principal du collaborateur. Dans le CRM pour une équipe commerciale, dans le Helpdesk pour un service client ou dans un autre système existant comme pour une équipe RH ou un cabinet de recrutement qui réalisent leurs entretiens par téléphone.

La société a connu une croissance spectaculaire dès son lancement et plus particulièrement l'année dernière grâce à la digitalisation des entreprises. En 2020, la pandémie du Covid-19 et l'explosion du travail à distance ont incité les entreprises à s’orienter vers les systèmes de téléphonie dans le cloud, ce qui a encore accéléré la demande, mais qui l'a également modifiée.