Aividens lève 500.000 euros pour repérer les mauvais payeurs

La start-up bruxelloise a convaincu Be Angels et finance&invest.brussels d’investir dans sa technologie. Grâce à l’intelligence artificielle, la jeune entreprise propose un service prédisant les créances à risque.

"25% des faillites sont dues à des retards de paiement des créanciers." L’affirmation d’Edouard Beauvois, le fondateur de la start-up Aividens, a de quoi inquiéter plus d’un entrepreneur. "Surtout en cette période", glisse-t-il. La gestion des factures, c’est son truc. Il y a un an, cet entrepreneur a cofondé Aividens, une entreprise spécialisée dans l’analyse des portefeuilles de créances d’entreprises. "Sur la base de l’intelligence artificielle, nous sommes capables de classer et évaluer la qualité des créances et ainsi en assurer une gestion optimalisée", explique le patron. En d’autres termes, son entreprise analyse la manière dont les clients de PME payent leurs factures. L’entreprise fait ensuite une analyse prédictive afin d’anticiper comment se présenteront les paiements et ainsi repérer les éventuels retards. Un bon moyen pour ensuite prioriser les relances et gérer le risque.