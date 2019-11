Alibaba renoue avec ses ambitions d'IPO à Hong Kong

Dans un contexte difficile

Alibaba -qui disposait fin juin de quelque 57 milliards de dollars d’argent liquide et d’équivalents- a connu un boom du commerce électronique national grâce à une classe moyenne de plus en plus aisée. Mais comme Tencent, il a du mal à soutenir la croissance dans une économie (la 2e mondiale) qui tourne au ralenti et un contexte de guerre commerciale sino-américaine.