Alibaba sommé de respecter ses obligations face au consommateur européen

Que reproche Test Achats à Alibaba?

→ La langue utilisée: les conditions générales sont partiellement indiquées en français, la majorité est rédigée en anglais.

→ L'accessibilité des conditions générales: très dispersées, elles sont difficilement accessibles.

→ Les règlements de litiges: aucun règlement à l'amiable n'est possible. En cas de litige, l'affaire sera portée devant un tribunal... à Hong Kong. Pour Test Achats, il s'agit d'une violation flagrante du droit européen protégeant les consommateurs.

Par ailleurs, alors que ce même droit prévoit en cas d'achat non conforme, un remboursement dans les 14 jours, et ce sans justificatif, Alibaba indique garantir le remboursement "si le produit que vous avez acheté n'est significativement pas comme décrit ou non reçu".

→ La garantie: le droit européen fait état d'une garantie légale de deux ans. Cette mention n'est nullement présente sur le site.