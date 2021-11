Alliance de grandes familles dans les tracteurs électriques

Le fonds Astanor, qui embarque les Colruyt, Spoelberch et Toye notamment, a investi plusieurs dizaines de millions dans le fabricant d'e-tracteurs autonomes Monarch.

L'investissement d'Astanor Ventures s'inscrit dans le cadre d'un tour de table de 61 millions de dollars (54 millions d'euros) autour de la société californienne Monarch Tractor. Le fonds d'investissement a emmené l'opération, quand CNH Industrial, At One Ventures et Trimble Ventures ont également mis de l'argent sur la table.

Selon Astanor, les tracteurs électriques de la firme constituent une percée dans le domaine de l'agrotechnologie, à la fois en termes d'émissions de CO2 et de capacité à capturer de grandes quantités de données. Monarch est actif aux États-Unis et souhaite également prendre la voie de l'Europe avec Astanor.

Monarch est le troisième deal d'Astanor depuis cet été. En septembre, le fonds emmenait un tour de table du côté de la start-up parisienne Calyxia, qui conçoit et fabrique les premières microcapsules au monde facilement biodégradables et hautement performantes. Et ce, après en août, avoir pris la tête d'une opération du côté de la société australienne V2food, qui fabrique des substituts aux protéines animales à base de plantes.

Quart de milliard

Fondé en 2018, Astanor est le plus grand véhicule de capital-risque d'Europe à destination de l'agroalimentaire durable, fort de 275 millions d'euros levés. Un quart de ces fonds provient d'acteurs belges, à savoir Belfius Insurance, le bras financier de l'État belge (SFPI), les Colruyt, la famille Adriaenssen-de Spoelberch ou encore les Toye (ex-brasserie Palm).

Le fonds se concentre sur des entreprises actives dans quatre thématiques que sont la santé, le changement climatique, la dépollution des océans et la qualité alimentaire.

En octobre de l'année dernière, il avait ainsi déjà investi dans le pionnier français de l'élevage d'insectes destinés à l'alimentation animale Ynsect aux côtés de Bois Sauvage et des Lippens (Finasucre), ou encore dans la plateforme française d'e-commerce local La Ruche Qui dit Oui et la biotech gantoise Aphea.bio.

Fin septembre, la moitié de ses fonds avait déjà été mise à contribution. De quoi amener l'équipe à réfléchir à la création d'un prochain véhicule qui pourrait se donner à voir dès l'an prochain, apprenait-on alors.

