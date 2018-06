Amazon devient aussi pharmacien

PillPack est une start-up qui propose de livrer des médicaments sur ordonnance commandés en ligne. Elle se focalise principalement sur les patients ayant besoin de prendre plusieurs remèdes quotidiennement. Les livraisons sont calibrées en fonction des ordonnances et PillPack s'assure que les médicaments soient triés. Elle coordonne aussi les recharges et le renouvellement des prescriptions.

La société créée en 2013 a tapé dans l'oeil d'Amazon . Si bien que le groupe de Jeff Bezos a décidé de l'acheter. Le prix de l'opération n'est pas connu et Amazon promet que le rachat sera finalisé avant la fin de l'année .

Le secteur pharma en eaux troubles

L'annonce de cette acquisition a sonné les actions des distributeurs pharmaceutiques cotés à Wall Street. Les investisseurs voient d'un mauvais oeil l'arrivée de l'ogre du commerce électronique dans le secteur de la santé. CVS Health et Walgreens Boots Alliance cédaient entre 9% et 10% dans les premiers échanges, tandis que les grossistes McKesson et Cardinal Health lâchaient autour de 5%.