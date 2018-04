Amazon en route vers les 1.000 milliards de capitalisation

Le groupe d'e-commerce a repris la deuxième place des plus grandes valorisations boursières à Wall Street, reléguant Microsoft à la troisième place. Et au vu de la cadence imprimée au premier trimestre par Amazon, la place de numéro un toujours occupée par Apple semble à la portée de l'entreprise de Jeff Bezos.

Dès les premiers échanges à la Bourse de New York ce vendredi, Amazon est arrivé à reprendre la place de deuxième capitalisation boursière de la cote à Microsoft , une place qu'elle avait brièvement occupée en mars dernier. Les deux entreprises ont présenté la veille des résultats supérieurs aux attentes, notamment grâce à leurs excellentes performances dans le domaine du 'cloud' (lire encadré ci-dessous).

Il n'en fallait pas plus pour que les suiveurs des marchés US relancent les paris dans la course aux 1.000 milliards de capitalisation boursière. Avec 775 milliards de dollars de valeur en Bourse, Amazon, qui a donc réussi à dépasser Microsoft (734 milliards), a dans sa mire les 818 milliards de dollars de capitalisation d'Apple .