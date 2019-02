Amazon renonce à installer son second siège à New York

Le géant du commerce en ligne ne construira pas son deuxième QG à New York. Amazon fait machine arrière en raison de l'opposition croissante des élus locaux, et cela malgré la promesse de la création de 25.000 emplois.

En novembre dernier, Amazon , qui commençait à se sentir à l'étroit dans son siège historique de Seattle, annonçait débarquer dans le quartier new-yorkais du Queens à New York pour construire un autre quartier général. Plus de 200 villes s'étaient portées candidates pour accueillir le mastodonte et ses milliers d'emplois potentiels, 25.000 pour la seule ville de New York.