Andy Jassy, l'ombre de Jeff Bezos, sur un nuage...

Le spécialiste cloud d'Amazon, Andy Jassy, reprendra d'ici quelques mois le poste de Jeff Bezos. Le New-yorkais est présenté comme l'ombre du patron, jamais loin des grandes décisions.

Une page se tourne chez le roi de la vente en ligne. Ou plus exactement, se tournera. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon a annoncé son futur pas de côté. Dans quelques mois, il ne sera plus le directeur général de cette petite boite qu'il a créée et qui est capitalisée à près de 1.700 milliards de dollars. Le patron gardera toutefois un rôle dans la société en tant que président exécutif.

Andy Jassy est décrit comme l'ombre de Bezos, jamais loin de lui lorsqu'il s'agit de prendre les grandes décisions.

L'heureux élu pour remplacer le deuxième homme le plus riche de la terre se nomme Andrew (Andy pour les intimes) Jassy. Face à l'omniprésent Bezos, le futur boss d'Amazon est relativement discret. Son rôle au sein de l'entreprise n'en est pas moins essentiel. Andy Jassy est de l'aventure Amazon depuis ses tous débuts.

Entre conseiller technique et chef cab

Diplômé d'Harvard, il rejoint la société en 1997. Quand il arrive, Bezos s'est lancé dans l'aventure trois ans plus tôt. Amazon n'est pas encore le géant d'aujourd'hui, mais fait ses débuts en bourse en intégrant le NASDAQ. Spécialisé alors dans la vente de livres, Amazon affiche dans son bilan de l'exercice précédent 15 millions de dollars ventes. C'est bien, mais le gourmand Jeff Bezos en veut plus. C'est cette ambition qui poussera Andy Jassy à rejoindre l'aventure. Son histoire entre les murs d'Amazon débute dans un rôle à mi-chemin entre le conseiller technique et le chef de cabinet du fondateur. Andy Jassy est décrit comme l'ombre de Bezos, jamais loin de lui lorsqu'il s'agit de prendre les grandes décisions.

Le profil 1990: Andy Jassy obtient son diplôme d'Harvard.

1997: Il rejoint Amazon.

2003: Il fait partie des fondateurs d'AWS, une division du groupe spécialisée dans les services de cloud.

2016: Andy Jassy devient CEO de l'entité.

2021: Il prendra le poste de CEO au troisième trimestre.

Dès 2003, il forme avec une série d'autres cerveaux bien faits l'équipe pour développer l'offre cloud de la société. Amazon Web Service (AWS) voit le jour. Andy Jassy en prendra la tête en 2016. L'activité est bien moins sexy que la vente en ligne qui a fait la notoriété de la marque. Pourtant, lorsque Jeff Bezos regarde son fichier de résultats, il lorgne probablement très rapidement sur la ligne "résultats AWS". L'entité est celle qui lui rapporte le plus d'argent. Lors du dernier trimestre, AWS a enregistré 12,74 milliards de dollars de revenus pour un bénéfice de plus de 3,5 milliards de dollars. Bien que moins connue du grand public, la réussite d'AWS est bien visible sur le marché depuis 2015. Cette année-là, pour la première fois, Amazon entre dans les détails des comptes de l'entité. En une année, le titre fera plus que doubler. Une évolution dont la principale raison est "la réaction des investisseurs suite à la publication de ces résultats", assure le Financial Times.

Amazon Web Services est l'entité qui rapporte le plus d'argent à Jeff Bezos.

Siège destiné

AWS est aujourd'hui leader sur le marché du cloud avec, selon les estimations, 33% du marché. Netflix, Slack ou Airbnb font notamment appel au stockage et aux calculs des serveurs d'Andy Jassy. Le patron a réussi son pari. Le prochain sera un niveau au-dessus. Le siège de patron d'Amzon lui semblait destiné. Plus encore depuis quelques mois et la sortie de Jeff Wilke. Le monsieur consommation d'Amazon était sans doute un solide concurrent à Andy Jassy. Il a toutefois facilité le choix de Bezos l'été dernier en annonçant son départ prochain à la retraite.