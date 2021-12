Antoine Monin, directeur général de Spotify Benelux: "L'avenir de l'audio est radieux"

Alors qu'il y a vingt ans, le secteur musical était en pleine crise, il a aujourd'hui repris de belles couleurs. Pour Antoine Monin, le directeur général de Spotify France et Benelux, l'explosion des plateformes de streaming n'y est pas pour rien.

Avec près de 400 millions d'utilisateurs dans le monde, Spotify est la plateforme de streaming musical la plus populaire au monde. Depuis quelques mois, elle entame sa transformation vers une plateforme audio plus généraliste où les utilisateurs gratuits sont toujours les bienvenus. Explications avec Antoine Monin, le directeur général de Spotify France et Benelux.

Les plateformes de streaming vidéo ont pu profiter du confinement. Comment s'est déroulée cette période pour Spotify?

La pandémie n'a pas eu d'impact notable. On suit une tendance de croissance mais la situation n'a pas eu d'effet. On a par contre vu des changements de consommation. Avant le confinement, il y avait des pics de consommation avec beaucoup d'écoute en déplacement et lors d'activités extérieures. Désormais, la consommation est beaucoup plus lissée sur la journée.

Lire aussi Le retour en grâce de la pub

Lors de la publication de vos derniers résultats, vous avez annoncé que la publicité représentait 13% de vos revenus. L'objectif est d'atteindre les 20% d'ici 2025. Est-ce vraiment réaliste?

Oui, on y croit. D'ailleurs nous avons toujours atteint au moins nos objectifs. Le marché est très large avec un potentiel important. Nous avons ouvert en un an une centaine de nouveaux pays. Ce sont de nouveaux marchés où l'offre gratuite est indispensable pour se lancer. Nos offres payantes sont adaptées avec des abonnements light, payés à la semaine, via des cartes prépayées, en fonction des datas,… Il y a un formidable potentiel. L'offre est également différente avec l'émergence des podcasts qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les annonceurs.

Vous proposez un modèle freemium, mais la priorité est l'utilisateur payant.

Non, l'idée est vraiment de donner le choix. Avant, le marché était dicté uniquement par l'offre. Aujourd'hui, l'utilisateur a beaucoup plus de pouvoir. Si le gratuit lui convient, ça nous va très bien aussi. Il ne faut pas oublier qu'on vient du piratage et un utilisateur qui prend une offre freemium, utilise une offre légale qui rapporte aussi à l'industrie. Même si les ayants droit ne le voient pas toujours directement.

70% des revenus Selon Antoine Monin, environ 70% des revenus de Spotify sont reversés aux ayants droit des contenus sur la plateforme.

Vous avez justement souvent été critiqués concernant votre rémunération des artistes.

On ne contrôle pas combien gagne un artiste. Mais je sais que je verse environ 70% de nos revenus. La chaîne de redistribution derrière est très complexe. Des artistes indépendants comme PNL vont récupérer pratiquement 100% de ce qu'on verse. D'autres, plus entourés, vont obtenir 14%. Ce n'est pas directement notre problème, mais cela le devient quand on est pointé du doigt. Il faut de la pédagogie mais ce n'est pas juste en mettant les plateformes de streaming autour de la table qu'on résoudra le problème. Avec une plateforme comme Spotify, n'importe qui peut uploader une musique, se contenter de ce diffuseur et toucher potentiellement le monde entier.

La situation serait-elle meilleure grâce au streaming?

On ne va pas se mentir, tous ceux qui vont mettre leur musique sur Spotify ne vont pas gagner de l'argent. Mails il y a trente ans, tous ceux qui étaient dans un petit groupe de rock, touchaient, au mieux, leur famille et leurs amis. Aujourd'hui, le même groupe pourrait potentiellement être écouté par un utilisateur à Mexico. Les statistiques montrent d'ailleurs que le nombre d'artistes qui gagnent quelques dizaines de milliers de dollars ou plus par an augmente de façon significative chaque année. L'avenir de l'audio et la musique est radieux. On voit par ailleurs que la vente de billets de concert suit la même évolution que le streaming, car plus les gens découvrent, plus ils ont de l'appétence pour aller à un festival ou un concert.

"Depuis qu'on a lancé les podcasts, la consommation de musique a augmenté."

Pourquoi avoir racheté Findaway, un spécialiste du livre audio?

Cela suit notre idée de devenir une plateforme audio généraliste plutôt que musicale, avec les formats les plus divers possible. La puissance de Spotify est la force de notre offre internationale, combinée à la pertinence de notre offre éditoriale locale. On est un pure player de l'audio. À l'inverse de beaucoup de nos concurrents, c'est notre seul métier.

Cela signifie qu'aujourd'hui, une plateforme qui ne ferait que de la musique ne serait pas viable à long terme?

On ne se pose pas la question comme ça. Il est important de convaincre un maximum de gens de l'intérêt d'utiliser Spotify. En élargissant notre offre, on a plus de points de contact avec les utilisateurs et donc plus de raisons de les maintenir sur Spotify. Souvent, on entend dire que ce qui ira au podcast n'ira plus à la musique. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Depuis qu'on a lancé les podcasts, la consommation de musique a augmenté. Plus un utilisateur se familiarise avec un outil, plus cela va être facile pour lui de découvrir de nouvelles choses.

"Dans la musique, l'exhaustivité est indispensable."

Les plateformes vidéo se différencient essentiellement via le contenu exclusif. Ne serait-il pas intéressant d'appliquer ce modèle au streaming musical ?

Le modèle est très différent. La vidéo a toujours été segmentée via notamment les chaînes de télévision. Dans la musique, l'exhaustivité est indispensable. On ne peut pas dire à un client qu'il a accès à la moitié d'un catalogue, surtout en venant du piratage, où il fallait commencer par convaincre les gens de l'intérêt de payer pour de la musique. On peut imaginer un axe de différenciation sur d'autres offres audio, dont le podcast. Mais pas la musique. Il peut y avoir plusieurs reportages sur l'histoire, mais il n'y a qu'un Rolling Stones.

Les pays européens où vous êtes installés depuis des années sont-ils encore des sources de croissance?

Les niveaux de développement dans les pays occidentaux sont assez variables. Il y a un niveau d'adoption très fort au nord, dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas notamment. En Scandinavie, dans certains pays, le streaming atteint 80% de pénétration. Dans les pays comme la Belgique, la France ou l'Espagne, il y a encore un énorme potentiel, car on tourne plus autour des 20%. Ce sont donc des marchés très intéressants pour Spotify avec des niveaux de croissance à deux chiffres.

Spotify est l'une des très rares entreprises tech européennes à être devenue un acteur international. Comment l'expliquer?

La vision et la pugnacité de Daniel Ek (le cofondateur de Spotify, NDLR) ont beaucoup joué. Quand il s'est lancé, peu de monde y croyait. C'est assez normal, qui pouvait dire il y a 20 ans, à l'époque du piratage généralisé, que l'usage de la musique serait celui-là aujourd'hui? Steve Jobs, qui a été visionnaire sur beaucoup de sujets, disait par exemple que le streaming ne fonctionnerait jamais, car les gens veulent posséder. En Suède, il y a aussi beaucoup cet esprit d'entrepreneuriat et un accès plus facile au capital-risque. L'Europe est un lieu d'innovation, mais probablement qu'il y a quelque chose à faire du côté de l'investissement.