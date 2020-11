Apple Pay est disponible pour les clients de CBC et KBC

Depuis ce mardi 3 novembre, les clients des banques KBC, KBC Brussels et CBC peuvent enfin réaliser des paiements sans contact à l'aide de leur iPhone . En effet, ils peuvent désormais lier leurs cartes de débit et de crédit à l'application Apple Pay.

Pour rappel, BNP Paribas Fortis avait décroché l'exclusivité de ce service de paiement en novembre 2018. Celui-ci était également disponible pour les clients des banques Fintro et Hello Bank! Quelques néobanques - dont Bunq, N26, Monese, ou encore Revolu - avaient suivi. Plus récemment, c'était aussi le cas pour Aion Bank .

En pratique

La seconde nécessite l'ouverture de l'application Wallet. Il faut alors appuyer sur + et suivre les étapes pour ajouter des cartes de crédit ou de débit KBC. "Dès qu'un client ajoute une carte à son iPhone, Apple Watch, iPad et Mac, il peut immédiatement commencer à utiliser Apple Pay sur cet appareil", selon un communiqué du groupe KBC.

Notez qu'Apple Pay peut également s'utiliser depuis un iPad ou un Mac pour payer plus rapidement et plus facilement des achats au sein d'applications ou sur Internet via Safari, sans avoir à créer de compte ou à saisir à chaque fois les informations d'expédition et de facturation.