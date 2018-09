Apple a versé ses arriérés d'impôts à l'Irlande

En août 2016, l'exécutif européen a ordonné à Apple de verser 13,1 milliards d’euros à l’Irlande après avoir conclu que les arrangements fiscaux entre Dublin et la firme à la pomme s’apparentaient à une aide publique illégale."Le gouvernement est fondamentalement en désaccord avec l’analyse de la Commission et souhaite l’annulation de cette décision. En tant que membre engagé de l’Union européenne, nous avons toujours affirmé que nous récupérerions la prétendue aide de l’État", a commenté Paschal Donohoe.

Dublin et Apple ont tous deux fait appel de la décision de la Commission européenne, expliquant que leur arrangement fiscal respectait la législation irlandaise et européenne. Mais la Commission exigeait de l’Irlande qu’elle recouvre les arriérés sans attendre et, en octobre dernier, elle l’avait assignée à cette fin devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).