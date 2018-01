Apple coupe en deux ses ambitions de production de l'iPhoneX

Face au peu d'engouement pour les ventes de l'iPhone X, Apple annonce à ses fournisseurs une réduction des objectifs de production.

Apple a informé ses fournisseurs de son intention de réduire de moitié son objectif de production de l'iPhone X au premier trimestre. L'objectif serait désormais d'une vingtaine de millions d'exemplaires, rapporte le "Nikkei" sans citer de sources.

La décision fait suite à des ventes plus faibles que prévu durant la période des fêtes de fin d'année en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, écrit le quotidien économique et financier japonais.

Le Nikkei ajoute qu'Apple devrait maintenir un objectif de production totale de 30 millions d'unités pour les modèles moins chers comme l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 7. Il n'a pas été possible de joindre Apple aux Etats-Unis dans l'immédiat.

Dévoilé en septembre dernier, Apple avait de grandes ambitions pour son modèle haut de gamme à 999 euros. Le groupe de Cupertino tablait sur des livraisons permettant de booster sa valeur au-delà du billion de dollars. Mais la rude concurrence l'a ramené à la réalité: Samsung s'est vite remis de son fiasco avec le Galaxy Note 7 et les Chinois comme Huawei, Oppo et Xiaomi attirent de plus en plus de clients dans des marchés émergents comme l'Inde.