Apple de plus en plus dépendant de la Chine

Apple entretient des liens étroits avec la Chine. Pas le choix, puisque certains produits du géant technologique américain, comme notamment ses montres connectées et ses écouteurs sans fil, sont entièrement "made in China". Les usines de Hon Hai Precision Industry, Foxconn, Pegatron, Wistron et d'autres emploient plusieurs centaines de milliers de personnes en Chine pour assembler les produits marqués de la pomme. Une telle présence sur le territoire chinois crée une dépendance. Et cette dépendance augmente d'année en année, selon les chiffres d'Apple analysés par Reuters.

Des sous-traitants d'Apple ont certes installé ces dernières années des chaînes d'assemblage en Inde ou au Brésil, une manière d'éviter une trop grande dépendance envers la Chine. Mais ces usines sont plus petites et ne servent qu'à répondre à la demande locale. Les sous-traitants ont en outre implanté plus de nouveaux sites sur le sol chinois qu'en dehors. Foxconn, par exemple, est passé de 19 à 29 sites en Chine entre 2015 et 2019 et Pegatron de 8 à 12 selon les données d'Apple. Au-delà des sites d'assemblage, il faut prendre en compte tous les fournisseurs du groupe californien, qui lui vendent des puces, du verre, des boîtiers en aluminium, des câbles, des cartes mères et bien d'autres composants.