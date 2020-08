Apple dépasse les 2.000 milliards de capitalisation boursière

Un nouveau plafond a été percé par Apple . Le groupe technologique dont l'action s'échange actuellement à plus de 467,77 dollars est à présent valorisé à Wall Street à plus de 2.000 milliards de dollars. Il y a à peine deux ans Apple était la première entreprise à franchir le cap des 1.000 milliards.



La taille de l'entreprise californienne fait beaucoup d'ombre à ses 29 acolytes du Dow Jones. Au sein de l'indice vedette de la Bourse de New York, seul Microsoft et ses 1.600 milliards de capitalisation sont capables de suivre la cadence à 13 chiffres imposée par Apple. Sur les autres indices new-yorkais, il n'y a qu'Amazon et Google pour tenter de rivaliser.