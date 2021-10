Apple dévoile deux nouveaux MacBooks et une nouvelle génération d'AirPods

Apple a lancé ce lundi deux nouveaux modèles de MacBook Pro, ainsi qu'une nouvelle génération de ses écouteurs sans fil AirPods. Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro, dotés d'écrans de 14 et 16 pouces, sont alimentés par des nouvelles puces. Ces modèles éliminent la "Touch Bar" qui avait suscité la grogne des fans d'Apple et rétablissent plusieurs connecteurs - dont le connecteur d'alimentation "MagSafe" de la société - qui avaient disparu ces dernières années, suscitant la colère de certains utilisateurs.

Apple a déclaré que le modèle de 14 pouces commencera à 1.999 dollars et le modèle de 16 pouces à 2.499 dollars. Les deux ordinateurs seront vendus à partir de la semaine prochaine , a précisé Apple. Les deux nouvelles puces à haute puissance d'Apple sont appelées M1 Pro et M1 Max. Ces puces sont censées offrir de meilleures performances que les précédentes puces M1 de la société, tout en consommant moins d'énergie que les puces concurrentes de sociétés comme Intel et Advanced Micro Devices. Johny Srouji, le responsable des puces d'Apple, a déclaré que la puce M1 Max utilise jusqu'à 100 watts de moins que les autres puces pour ordinateurs portables haut de gamme, ce qui se traduit par une meilleure autonomie de la batterie. " C'est la puce la plus puissante que nous ayons jamais construite ", a déclaré M. Srouji à propos du M1 Max.

Par ailleurs, les nouveaux AirPods d'Apple sont résistants à la sueur et à l'eau, ce qui permet de les utiliser pendant les séances d'entraînement. Ils seront en outre dotés de certaines caractéristiques sonores que l'on trouvait auparavant dans les AirPods Pro plus haut de gamme. Apple a précisé que les nouveaux AirPods coûteront 179 dollars et seront également vendus dès la semaine prochaine. Les nouveaux AirPods d'Apple peuvent être commandés en ligne aux États-Unis et dans plus de 26 autres pays et régions à partir de lundi. Les écouteurs seront disponibles en magasin à partir du 26 octobre.