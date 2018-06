Apple dévoile l'iOS 12 pour redonner une jeunesse à ses iPhone

Le marché des smartphones est parvenu à une maturité en terme d'obsolescence, les utilisateurs conservant plus longtemps les appareils qu'ils achètent et ne cherchant plus à acquérir systématiquement le dernier modèle. Cette modification des usages de consommation oblige Apple à repenser son offre et à proposer des systèmes d'exploitation capables de donner une seconde jeunesse à ses anciens modèles d'appareils.