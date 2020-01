Apple en route vers les 1.500 milliards de capitalisation

La deuxième entreprise la plus chère au monde pulvérise les records. Depuis la nomination du CEO, Tim Cook, le cours a progressé de 500%. Apple a dégagé des ventes et des bénéfices inédits au premier trimestre de son exercice 2020.

Contrairement aux prophéties des Cassandres, Apple n’a pas encore épuisé son potentiel. La deuxième plus grande entreprise au monde, après le géant pétrolier saoudien Aramco, a atteint de nouveaux records en bourse après l’annonce de résultats trimestriels records. Ce mercredi à l’ouverture de Wall Street, l’action a grimpé de 3% à 325,50 dollars. Le groupe technologique atteint ainsi sa plus haute valorisation boursière jamais enregistrée. L’entreprise vaut désormais 1.429 milliards de dollars. Il lui faut encore quelques points de pourcentage pour franchir la barre des 1.500 milliards de dollars en tant que première entreprise de l’histoire américaine.

Effet Cook

L’inconnue coronavirus

L’épidémie de pneumonie virale qui frappe la Chine — un marché clé pour Apple et un important site de production — risque de gâcher la fête. "La situation émerge encore et nous sommes encore en train de collecter des données et nous surveillons cela de très près", a expliqué Tim Cook. Il a précisé qu’Apple avait des sous-traitants dans la région de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, mais avait des fournisseurs alternatifs. Pour les chaînes de production en dehors de cette région, "la situation est moins claire", a-t-il reconnu, indiquant que la réouverture des usines avait été repoussée au 10 février, bien après la fin des célébrations du Nouvel an chinois.