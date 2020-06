Apple enterre les clés physiques de voiture

Des systèmes permettant un déverrouillage à distance ou via son téléphone existent déjà, mais ils sont souvent couplés à l’utilisation d’une carte à puce. La nouveauté du service proposé par Apple est que le smartphone devient l’unique clé pour déverrouiller et démarrer le véhicule. Il est même possible de paramétrer l'outil pour réaliser l’opération via une authentification biométrique (empreintes digitales ou reconnaissance faciale).