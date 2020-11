Apple fait un bond technologique grâce à une puce

Apple a dévoilé une puce révolutionnaire qui décuple les performances de ses Mac et MacBook.

Cette innovation s’appelle M1. C’est une puce, mais pas n’importe quelle puce, une puce ARM. Cela signifie qu’ elle intègre plusieurs éléments qui étaient jusqu’ici séparés . On y retrouve notamment un processeur, une puce graphique, un modem et des "controllers".

Une puce qui change tout

Tim Cook et ses équipes ont donc dit au revoir à Intel et ses puces qui équipaient les Macs depuis 2005. Cette nouvelle puce surpuissante permet à la gamme Mac d’Apple d’atteindre des performances assez exceptionnelles. La M1 intègre 16 milliards de transistors et son processeur compte 8 cœurs, ce qui lui permet de revendiquer le titre de puce affichant le meilleur rapport performances/consommation.