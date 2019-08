Apple injecte 6 milliards dans son service de streaming

Le géant technologique Apple, qui a décidé de se lancer dans le streaming en ligne, met les bouchées doubles pour concurrencer Netflix, Amazon, Disney et HBO.

En 2017, Apple avait débauché Jamie Erlicht et Zack Van Amburg chez Sony Pictures Television pour se préparer à entrer dans le monde très concurrentiel du streaming. À l'origine, les deux hommes avaient reçu un budget de 1 milliard de dollars pour la réalisation de séries et de films. Mais entre temps, ce budget a considérablement augmenté, pour atteindre 6 milliards de dollars, indique le Financial Times.

Les milliards supplémentaires pour Apple TV + - c'est ainsi que s'appelle le service de streaming d’Apple - sont plus que nécessaires, car "The Morning Show", une série avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, a déjà coûté 300 millions de dollars pour les deux premières saisons. C'est, par épisode, plus que la dernière saison de Game of Thrones (15 millions de dollars par épisode). La série de science-fiction "See" avec Jason Momoa s'avère également être une production coûteuse.

"The Morning Show"

Montant faible par rapport à Netflix

Mais ces 6 milliards de dollars restent toutefois "faibles" face aux 15 milliards de dollars que Netflix pense dépenser cette année. Mais Apple indique qu'il paierait les producteurs de films et de séries plus rapidement que son concurrent Netflix, ce qui l'aiderait à remporter des contrats à Hollywood.

Outre Aniston, Witherspoon et Carell, d'autres grands noms du cinéma comme Steven Spielberg et Oprah Winfrey vont également travailler avec Apple TV +. Steven Spielberg va produire une série tandis que Oprah Winfrey réalisera un plusieurs documentaires.

Apple TV + devrait être disponible dans les deux mois, avant le lancement de Disney Plus le 12 novembre (aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas). Selon l'agence de presse Bloomberg, le nouveau service de streaming coûtera 9,99 dollars par mois. Dans un premier temps, les utilisateurs du service pourraient bénéficier d'une période d’essai gratuite. À titre de comparaison, Netflix et Amazon Prime coûtent au moins 8,99 dollars par mois, tandis que Disney coûtera 6,99 dollars par mois.

Apple TV + est censé devenir l'un des piliers de la branche services d'Apple destinée à réduire la dépendance de la firme à la pomme à l’iPhone. Tim Cook souhaite générer au moins 50 milliards de dollars de revenus via ce département - qui comprend Apple TV +, Apple Music, Apple Card, Apple Pay et Cloud - d’ici à 2020.