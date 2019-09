Apple lance Apple Arcade, sa plateforme de jeux vidéo exclusifs

C'est ce mardi qu'Apple tenait sa keynote annuelle. Outre les annonces attendues des nouveaux modèles d'iPhone, d'iPad et d'Apple Watch, la firme à la pomme a annoncé lancement d'Apple Arcade.

Apple a ouvert sa grand-messe annuelle avec le lancement de sa plateforme de jeux vidéo sur abonnement, prévue pour le 19 septembre et directement intégrée à l'App Store, sa boutique d'applications en ligne.

"Apple Arcade est le seul endroit où vous avez accès à plus de 100 jeux exclusifs et révolutionnaires conçus pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et Apple TV", a précisé Ann Thai, responsable du marketing de l'App Store.