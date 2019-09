"Apple paie ses impôts et comprend l'importance de le faire. Nous pensons qu'Apple est le plus gros contribuable au monde." Apple est descendu ce mardi dans l'arène de la justice européenne, bien décidé à se battre pendant les deux jours d'audience contre la retentissante décision de Bruxelles. Pour rappel, le géant californien de la techno a été forcé par la Commission européenne à rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à l'Irlande.

Une question de lieu

"La Commission soutient que les bénéfices des ventes hors des Amériques de la quasi-totalité des produits Apple doivent être attribués à deux succursales en Irlande", a expliqué à la Cour l'avocat d'Apple, Daniel Beard. Il ajoute que l'argumentation de la Commission ne tient pas parce que l'iPhone, l'iPad, l'App Store, les services d'Apple et les principaux droits de propriété intellectuelle ont été développés aux États-Unis et non en Irlande. "C'est donc aux États-Unis, là où il investit en recherche et développement et donc là où il crée de la richesse, qu'il doit, selon les règles internationales, être majoritairement taxé. Pas là où ses ventes ont lieu."