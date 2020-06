Apple passé à la loupe par l'UE pour des pratiques anticoncurrentielles

Les services App Store et Apple Pay de la firme à la pomme vont faire l'objet d'enquêtes de la part de la Commission européenne. En cause? Une mise en avant de ces services potentiellement dommageable pour les autres acteurs du marché.

La Commission européenne a annoncé ce mardi l' ouverture de plusieurs enquêtes contre le géant américain Apple, qu'elle soupçonne de pratiques anticoncurrentielles avec son App Store et Apple Pay, a-t-on appris.

D'une part, pour ce qui est de la boutique numérique de la firme à la pomme, une première enquête va faire suite à une plainte du géant suédois du streaming Spotify , qui accuse Apple d'abuser de sa position dominante sur le marché de la musique en ligne. Un grief gonflé par la grogne , en parallèle, d'un distributeur de livres électroniques et livres audio - vraisemblablement Kobo, la filiale ebooks du japonais Rakuten, selon le FT –, mécontent des règles encadrant les applications dudit App Store. À savoir cette fameuse commission de 30% que prélève l'entreprise sur chaque abonnement pris via sa plateforme – dans la première année en tout cas, ce pourcentage étant divisé de moitié par après. Une pratique qui lui permet de générer environ un milliard de dollars de chiffre d'affaires par mois.

Dans les deux cas, le son de cloche est le même: Apple mettrait en avant ses produits, avant ceux des autres. Ce qui "peut fausser la concurrence sur ses appareils", évoque la Commission, et n'est pas sans rappeler l'installation par défaut d'Internet Explorer sur les vieux PC, qui avait valu une déconvenue judiciaire à Microsoft à l'époque.

D'autre part, pour ce qui est du service de paiement, une autre enquête aura pour objectif de déterminer s'il sape la concurrence en limitant l'accès aux communications en champ proche (NFC) pour le paiement sans contact dans les magasins. De même qu'un autre volet concernera aussi les modalités, les conditions et autres mesures imposées par Apple pour l'intégration d'Apple Pay dans les applications commerciales et les sites web commerciaux sur les iPhone et les iPad.