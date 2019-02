Apple promet cette semaine une mise à jour de FaceTime

Il affirme par ailleurs avoir tenté durant plus d'une semaine de contacter Apple, sans succès. "Cela a pris neuf jours pour avoir une réponse. Même ma mère a tenté de les joindre tous les jours via mails, des appels et des fax... je ne suis même pas sûr de savoir de quoi il s'agit. C'est sûrement plus vieux que moi", ironise-t-il.