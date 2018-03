Apple s'offre le Netflix des magazines

L'application Texture, surnommée "Netflix des magazines", va être rachetée par le géant technologique Apple . Texture "donne aux utilisateurs un accès illimité à tous leurs titres préférés via un abonnement unique mensuel", explique Apple dans un communiqué.

Le coût de l'opération n'a toutefois pas encore été dévoilé. L'abonnement à Texture est de 9,99 dollars par mois et permet d'accédée à "plus de 200 magazines" du monde entier comme Vanity Fair, Elle, Fortune, etc.