Apple sortira-t-il vainqueur de la guerre du streaming?

Apple l'a annoncé hier: il a mis les bouchées doubles pour développer sa plateforme de streaming et ainsi tenter de damer le pion à Netflix et autre Disney+ . Et des pions, il en avance 3:

→ La date: Sa sortie, il la fera le 1er novembre, soit 10 jours avant Disney+.

→ La présence: Apple TV+ sera disponible dans plus de 100 pays (dont la Belgique). Disney + sera disponible aux États-Unis, Canada et Pays-Bas le 12 novembre. L'Australie et la Nouvelle-Zélande s'ajoutent à la liste le 19 novembre. Pour la Belgique, il faudra attendre début 2020.

→ Le prix: 4,99 dollars par mois. C'est la moitié du prix de Netflix et moins cher aussi que Disney+ (6,99$). De plus, Apple offre un an d'abonnement gratuit à l'achat de tout iPhone, iPad, iPod, Apple TV et Mac.