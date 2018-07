Apple tutoie les 1.000 milliards de dollars de capitalisation

Dans la suite du classement des gros bras de Wall Street, on trouve encore Alphabet , la maison-mère de Google, dont la capitalisation dépasse 860 milliards de dollars, et Microsoft , à près de 830 milliards.

Quelles ventes d’iPhone?

Apple peut-elle passer le seuil symbolique du millier de milliards de dollars? Tout devrait dépendre des chiffres de vente des iPhone , les emblématiques téléphones multifonctions du groupe basé à Cupertino, en Californie. Les ventes du célèbre smartphone avaient progressé de 14,14% au deuxième trimestre, grâce au lancement de trois nouveaux modèles (iPhone X, 8 et 8 Plus). "Cette extension de la gamme des iPhones semble bien fonctionner" , jugent les analystes de Bloomberg Intelligence. "Ce qui suggère que la croissance des ventes de ces produits sera vraisemblablement du même ordre – environ 15% – au troisième trimestre."

Les analystes s’attendent à voir les ventes trimestrielles d’Apple bondir de 15,2% en moyenne par rapport au troisième trimestre de l’année précédente, ce qui constituerait la plus forte croissance du chiffre d’affaires à cette époque de l’année depuis 2015. Les autres produits du groupe informatique (iPad, Apple Watch, ordinateurs, etc.) devraient contribuer à cette progression.

Mais les analystes attendent aussi beaucoup des services annexes du groupe américain, tels que iCloud , Apple Music ou encore App Store , des activités "très rémunératrices" pour Apple, juge Bloomberg Intelligence, qui rappelle que ces segments représentaient plus de 20% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre, après une croissance de près de 33% au cours de ces trois mois , et qui s’attend à voir la part de marché de ces services augmenter encore au troisième trimestre, grâce à "une solide croissance" .

Apple devrait annoncer un chiffre d’affaires de 52,3 milliards de dollars au troisième trimestre, estiment les analystes en moyenne, ce qui rejoint les prévisions du groupe américain lui-même. Parmi les catalyseurs attendus de la progression des ventes du groupe technologique figurent les prix plus élevés des iPhone , les revenus des services qui devraient avoir augmenté et la progression attendue des ventes de l’ Apple Watch .

Guerre commerciale

Mais les analystes seront aussi attentifs aux prévisions d’Apple pour le prochain trimestre, durant lequel devraient être dévoilés les nouveaux produits de la marque. En moyenne, ils s’attendent à une prévision de croissance de 15% du chiffre d’affaires sur un an. À cet égard, on verra si le groupe technologique s’inquiète des effets de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, un marché capital pour Apple, qui y réalise le cinquième de son chiffre d’affaires et qui y produit bon nombre de ses téléphones via son sous-traitant taïwanais Foxconn… Un peu de politique internationale dans les résultats financiers?