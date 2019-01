Après les chirurgiens, 3D-Side vise les producteurs de prothèses

Présentée comme l’une des principales innovations de ces dernières années, l’impression 3D s’installe timidement dans le quotidien des entreprises. La technologie s’invite aussi dans des milieux plus inattendus comme dans les salles d’opérations. Cette petite révolution, on la doit notamment à 3D-Side, une start-up installée à Mont-Saint-Guibert . Fondée par deux ingénieurs, cette jeune pousse d’une quinzaine de travailleurs utilise l’impression 3D pour réaliser d’une part, des prothèses crâniennes et de l’autre, une technologie permettant de découper avec précision des tumeurs osseuses. Rien que ça.

Deux activités des plus pointues menées de front depuis 2015, grâce à Laurent Paul et Khanh Tran Duy, les fondateurs de l’entreprise. Les hommes ne sont pas que des entrepreneurs. Ils sont surtout tous les deux docteurs en ingénierie mécanique. Ils avaient d’abord lancé chacun leur propre spin-off avant de mettre en commun leur savoir. "On se croisait régulièrement en bloc opératoire. En discutant, on a rapidement compris que nos activités étaient complémentaires et que nous avions tout intérêt à travailler ensemble", explique Khanh Tran Duy.