Assis sur un milliard d'euros, Agfa fait de la résistance...

Ceux qui attendaient le communiqué des résultats du premier trimestre d’ Agfa-Gevaert pour savoir ce que le groupe allait faire des 975 millions d’euros tirés de la vente, début du mois, de la division "Healthcare IT" en sont pour leurs frais. Dividende extraordinaire pour les actionnaires? Allègement de la charge des pensions? Matelas de sécurité? Il faudra encore patienter pour le découvrir.

Malgré un environnement difficile, le groupe spécialisé dans l’imagerie a, selon ses propres termes, dégagé des résultats solides grâce aux améliorations de sa marge brute et aux mesures de réduction des coûts. Les divisions "Radiology solutions" et "Healthcare IT" ont démontré leur résilience, explique Agfa alors que, d’un autre côté, certaines activités dans l’industrie de l’imprimerie ont commencé à être touchées par la pandémie.