Attention, FaceTime vous filme même sans décrocher!

Un bug a été signalé dans l'application FaceTime. Sans même décrocher ou après avoir raccrocher votre interlocuteur vous entend et vous voit. Un conseil donc: désactivez l'application le temps que le correctif soit apporté au problème.

Surprise pour les utilisateurs d'iPhone et nouveau revers pour Apple qui présente ce soir ses résultats. Ils ont découvert une faille de la sécurité de l'application FaceTime. Cette "app" permet les appels vidéo via Apple. Ce bug permet à l'utilisateur de voir et entendre son correspondant avant même qu'il décroche ou lorsque la conversation sur est censée être terminée De quoi soulever des craintes sur la confidentialité des données.