Avec 10 millions dans les caisses, Leansquare se spécialise

Un changement de cap

Arrivé à la fin de son premier cycle de vie, l'incubateur en a profité pour faire le point et revoir sa manière de travailler. Jusqu'ici très généraliste et ouvert à toutes les bonnes idées, Leansquare va désormais se spécialiser et se limiter à certains secteurs .

"Mais à notre lancement en 2014, nous étions encore un peu seuls sur le marché . Être généraliste était alors une évidence. Au fil du temps, les structures d'accompagnement se sont multipliées et les possibilités de financement sont aujourd'hui bien plus nombreuses. Davantage se spécialiser est donc la suite assez logique de notre histoire".

Les 4 secteurs ciblés

Avec le succès de son programme Wallifornia, Entertainment Tech semble le premier pilier le plus évident pour le groupe liégeois. "À court terme, il pourrait d'ailleurs devenir indépendant et devenir un fonds à part entière. Notre volonté est de devenir à terme un fonds créateur de fonds ", glisse Laurent Burton, le président de Leansquare.

L'investisseur wallon voit également de belles opportunités du côté des softwares dans le BtoB ainsi que dans la thématique très à la mode de la transition. "On sent une maturité sur ce marché qui n'intéresse plus seulement les associations et coopératives. L'entrepreneuriat y voit désormais aussi un vrai potentiel", explique encore le directeur.