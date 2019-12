"Avec 19, on va passer 1er hub de formation tech d'Europe"

Arriver à réunir une telle variété d’acteurs au sein d’un même lieu est une prouesse en Belgique, d’autant plus dans un timing réduit. Cela démontre la maturité naissante du secteur digital en Belgique et le niveau de conscientisation de l’urgence digitale, notamment au niveau de l’emploi. L’émulation qui va ressortir d’un lieu rassemblant start-ups, formation de tous niveaux et pour tous les publics et organe de financement, peut avoir un impact retentissant sur les projets et les profils qui passeront par là dans les mois et les années à venir. "Le but est d’avoir un impact sur les individus et les trajectoires de transformations individuelles", explique Laurent Hublet, CEO de BeCentral.

Le hub digital va tenter de faire des ponts entre les différentes formations proposées pour que chaque personne puisse créer son propre parcours de formation en fonction de ses besoins. "Notre objectif est aussi d’avoir un réel impact sociétal au travers des différents programmes de formations." Un impact qui a notamment pour finalité la remise à l’emploi. "Le coût complet annuel d’un demandeur d’emploi est de 35.000 euros en moyenne pour la société. Quand on le met en regard du coût des programmes de formation, il n’y a pas photo", conclut Laurent Hublet.

Avec l’arrivée de 19 en juin, de Bruxelles-Formation en avril et la toute récente installation du groupement d’investisseurs de Be Angels et encore d’autres grands projets dans les cartons, BeCentral est en passe de devenir un lieu de référence unique en Europe.