Avec Google, BeCentral étoffe son offre de formations au numérique

Gratuits, ouverts à tous, adaptés aux besoins en matière de compétences numériques, les coachings et formations de l’Atelier Digital de Google veulent former 10.000 Belges en 2018.

De la visibilité en ligne au social media management en passant par l’optimisation du moteur de recherche et le personal branding, l’éventail des formations proposées par Google dans son Atelier digital brasse large. "La mission de BeCentral est d’inspirer et de former enfants, jeunes et adultes. À ce jour, notre localisation à Bruxelles-Central compte déjà plus de 30 initiatives dans le domaine du numérique et, avec Google, nous souhaitons réaliser cette année encore notre objectif d’accueillir 10.000 personnes", a commenté ce mercredi Laurent Hublet, CEO de BeCentral qui accueille cette 34ème initiative.

Les formations et ateliers de Google en Belgique existent depuis 2015. Entre-temps, plus de 40.000 Belges ont amélioré leurs aptitudes dans le domaine du numérique. Mais jusqu’à présent, elles restaient cantonnées à un certain nombre de sites temporaires dans différentes villes et communes réparties sur l’ensemble de la Belgique.

C’est la première fois que Google se choisit un lieu permanent dans notre Royaume. Et pas n’importe lequel. BeCentral est un tout nouvel espace dédié à l’apprentissage des compétences numériques situé juste au-dessus de la gare centrale de Bruxelles, la deuxième gare la plus fréquentée du pays avec 60.000 voyageurs à l’embarquement par jour. Pour favoriser l’accessibilité à la Google Academy, la SNCB a d’ailleurs lancé un billet spécial aller-retour vers Bruxelles-Central, depuis n’importe quelle gare belge, au prix de 9,60 euros et qui est accessible une fois l’inscription à un atelier effectuée.

Renforcer la Belgique numérique

"Nous sommes parmi les citoyens les plus connectés et avec les meilleurs réseaux. Mais les entreprises ne suivent pas." thierry geerts CEO de Google Belgique

L’organisation de formations au numérique procède de la volonté du gouvernement et de celle de ses partenaires (SNCB, BNP Paribas et Proximus, Google) de répondre à un défi majeur pour la Belgique: assurer la transition numérique des entreprises belges afin qu’elles se positionnent plus durablement sur un marché en ligne en pleine expansion. "Il y a aujourd’hui un paradoxe en Belgique. Nous sommes parmi les citoyens les plus connectés et avec les meilleurs réseaux. Mais les entreprises ne suivent pas", constate Thierry Geerts, directeur de Google Belgique.

"Environ 70% du chiffre d’affaires réalisé en ligne est capté par des sociétés étrangères. Le but est d’aider les entreprises belges à franchir le cap du numérique, plus de quatre milliards de consommateurs n’étant qu’à une portée de clic", explique-t-il encore. Et ils seront bientôt cinq milliards selon les derniers chiffres publiés.

Ouvert à tous