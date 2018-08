Avec Picsolve, la start-up bruxelloise Panora.me s'offre le monde

La start-up bruxelloise et sa technologie de selfie panoramique sont déjà présentes sur une cinquantaine de sites. Avec son nouveau partenaire Picsolve, elle accroît encore sa visibilité et à terme, sa croissance.

Lancée en juillet 2016, Panora.me s’est rapidement fait un petit nom dans l’univers de la concession photo. "L’un des premiers à nous avoir fait confiance, c’est Philippe Close. Il nous a permis de lancer notre campagne et notre produit sur la Grand-Place. Nous avons rapidement eu beaucoup de retombées et le bouche-à-oreille nous a même permis de trouver nos premiers clients internationaux à Dubaï et en Australie", se souvient Raphaël de Borman, cofondateur et CEO de Panora.me.