Avec "Squid Game", Netflix surfe sur la culture coréenne

La plateforme de streaming Netflix continue de parier sur des productions coréennes pour rayonner à l'international. Et avec "Squid Game", c'est réussi.

C'est LA série du moment. Depuis sa sortie sur Netflix mi-septembre, "Squid Game" est sur toutes les lèvres. Il faut dire que le concept de la production sud-coréenne dystopique fascine. L'intrigue est simple: pour tenter de remporter 45,6 milliards de won (soit 33 millions d'euros), des centaines de personnes endettées s'affrontent dans une série de jeux pour enfants, comme le traditionnel "1, 2, 3, soleil". À la différence que celui qui perd, meurt.

La série est classée numéro un sur Netflix dans pas moins de 90 pays et, selon le service de streaming, est en passe de devenir la série la plus réussie de tous les temps.

Un succès mondial qui se reflète tant en ligne, avec la multiplication de mèmes inspirés de la série, que dans la vie réelle. En Corée du Sud, les fans se pressent notamment dans les confiseries pour se procurer un "dalgona", la désormais célèbre friandise au cœur d'un défi à relever dans l'un des neuf épisodes de la saison.

La bande-annonce de Squid Game

La marque Vans, quant à elle, a vu la vente de ses baskets Slip-On blanches, portées par les participants du "Squid Game", augmenter de 7.800%. Et la combinaison rose des soldats du jeu, commercialisée sur des sites comme Amazon et Aliexpress, sera sans aucun doute le costume phare pour Halloween cette année.

Une conséquence sur la consommation qui peut faire sourire, quand on sait que la série dystopique se veut dénonciatrice des excès du capitalisme.

La culture coréenne traverse les frontières

Mais "Squid Game" a aussi eu d'autres effets, notamment celui de relancer l'intérêt pour la langue coréenne. Selon l'application d'apprentissage de langues Duolingo, dans les deux semaines qui ont suivi sa première diffusion, la série a entraîné une hausse de 76% des nouveaux inscrits en coréen en Grande-Bretagne et de 40% aux États-Unis. Elle a aussi poussé les "étudiants" plus anciens à améliorer leur niveau.

500 millions dollars En 2021, Netflix a déjà investi environ 500 millions de dollars dans les productions coréennes.

Cet engouement confirme ainsi le poids croissant de la Corée du Sud sur la scène culturelle mondiale. Et Netflix, fidèle à elle-même, continue de s'en emparer. En 2021, la plateforme a déjà investi environ 500 millions de dollars dans les productions coréennes. Pour Louis Wiart, docteur en information et communication et professeur à l’ULB, c'est loin d'être anodin.

"Non seulement le marché asiatique représente une perspective de croissance intéressante en termes d'abonnés, mais la culture sud-coréenne présente de bonnes capacités d'exportation à l'international, indique-t-il. On peut, par exemple, penser à la K-pop au niveau musical, mais aussi aux K-dramas, des sitcoms coréennes qui se vendent très bien dans le monde entier." Sans parler du film "Parasite", Palme d'or au Festival de Cannes et premier long métrage étranger à avoir remporté l'Oscar du meilleur film en 2020.

"En Corée du Sud, il y a aussi un écosystème de l'industrie cinématographique extrêmement dynamique, ajoute le professeur. Netflix s'appuie donc ici sur des réalisateurs, des techniciens et des acteurs déjà présents localement." Évidemment, ça aide.

Lire aussi Des studios mobiles wallons pour Netflix et Amazon

Une diversité "standardisée"

Depuis quelques années, la plateforme s'était déjà ouvert à l'international, notamment à l'Europe, avec "La Casa de Papel" (Espagne), "Lupin" (France) et "Dark" (Allemagne).

"Cette stratégie de Netflix, qui consiste à s'appuyer de plus en plus sur des productions locales, est complètement assumée. Financer des contenus locaux, cela permet de mieux s'implanter sur des marchés locaux et nationaux, mais aussi de rayonner mondialement", commente Louis Wiart.

"Qu'ils soient regardés par un consommateur à Rio, à Paris ou à New York, les contenus doivent être compris et appréhendés sans difficulté." Louis Wiart Docteur en information et communication et professeur à l’ULB

Pour le chercheur, on est là face à un phénomène de "glocalisation" (contraction des termes globalisation et localisation), qui consiste à adapter des produits aux besoins de localités ou cultures spécifiques. "On va produire des contenus locaux, diversifiés, mais d'une manière suffisamment standardisée pour pouvoir les exporter à travers le globe." Des contenus qui rencontreront donc les préoccupations, les valeurs et les envies des spectateurs partout dans le monde.

"Qu'ils soient regardés par un consommateur à Rio, à Paris ou à New York, ils doivent être compris et appréhendés sans difficulté." D'où la similarité entre les différents scénarios et mises en scène proposés par la plateforme, donc.

Le goût du scandale

Mais ce n'est pas tout pour faire le succès d'une œuvre. "Si on parle autant de 'Squid Game' aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas seulement parce que la série est visionnée par un très grand nombre de consommateurs à travers le monde. C'est aussi parce qu'elle est associée à une problématique de société de plus en plus mise en avant par les médias, à savoir les phénomènes de violence, qu'on peut notamment constater dans les cours d'école", explique le professeur de l'ULB. Un bad buzz, certes, mais un buzz quand même.

Avec la série "13 Reasons Why", sortie en 2017, qui mettait en scène un suicide, Netflix avait déjà été confronté à ce problème. Le service de streaming avait dû adapter sa stratégie et développer des contenus de sensibilisation pour contrer les critiques. Bientôt la même méthode pour tempérer le scandale "Squid Game"? "Je n'ai pas encore observé de réaction de la part Netflix en ce sens, mais on peut effectivement s'y attendre", conclut Louis Wiart.