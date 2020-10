Avec son million d’utilisateurs, Coronalert devient intéressant

1 million de téléchargements. Ce mardi, l'application Coronalert a dépassé un cap. Ses responsables avaient comme premier objectif d'atteindre au moins 15% de téléchargements parmi les 7,5 millions de smartphones actuellement en circulation sur le territoire belge . L'objectif est donc tout près d'être atteint. "Nous sommes déjà probablement plus proche des 1,05 million car il y a toujours un décalage entre la réalité et les chiffres communiqués par les opérateurs", explique Axel Legay, professeur à l'UCLouvain, en charge du projet. Le spécialiste s'attend d'ailleurs à voir le nombre de téléchargements encore grimper. "On constate que les téléchargements sont continus depuis un certain temps. Je ne dis pas qu'on va d'office atteindre les deux millions, mais la tendance est bonne ", explique le responsable.

8% d’infections en moins

Si le spécialiste a le sourire, c'est parce que le seuil atteint devrait permettre de voir l'intérêt concret de l'application . "Selon l'étude de référence de Christophe Fraser, un professeur d'Oxford , l'application pourrait diminuer les infections de 8% à partir d'un tel niveau d’utilisation. Le résultat grimpe ensuite rapidement pour chaque utilisateur supplémentaire", glisse le responsable. "On a beaucoup entendu dire que 60% d’utilisateurs étaient nécessaires pour voir un effet. Le chiffre venait de la même étude mais il a été mal interprété. Il se basait sur l’absence d'autres mesures ce qui n'est évidemment pas le cas en Belgique, puisque le tracing est un outil à côté d'autres comme la bulle, le port du masque et les mesures locales ", rappelle Axel Legay.

Autre bonne nouvelle, les crispations autour du traitement des données et la vie privée semblent aujourd’hui se dissiper peu à peu . "Nous sommes le plus transparent possible. Le code source est accessible et un audit externe vient d’être réalisé par Nviso. Il est visible sur notre site internet. On reçoit des centaines de questions par jour mais elles portent essentiellement sur l'intérêt médical et sur la bonne manière d'utiliser l’application. C'est positif."