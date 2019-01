Avertissement sur résultat pour Apple

Sanction à Wall Street

Dans les transactions électroniques après-Bourse, le titre de l'entreprise californienne abandonnait plus de 8% immédiatement après la publication de cette lettre aux actionnaires. Les actions de certains fournisseurs d'Apple reculaient aussi: Qualcomm cédait 2,4%, Qorvo 5,2% et Skyworks 4,4% et Micron Technology 2,75%.

Plus anecdotique, la capitalisation d'Apple se retrouvait inférieure à 700 milliards de dollars, alors qu'elle dépassait les 1.100 milliards de dollars à son sommet, en octobre dernier. Si Apple ouvre autour de ses cours actuels jeudi, il sera dépassé, en termes de capitalisation, par Alphabet, qui atteint 730 milliards de dollars, et sera encore un peu plus distancé par Microsoft et par Amazon.