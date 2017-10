Barco: bras de fer entre brokers

Barco divise les analystes. Du côté des enthousiastes, on trouve Berenberg tandis que KBC Securities joue la prudence. Etat des lieux avant la publication des résultats trimestriels mercredi matin.

Fin août, Berenberg tressait des louanges à Barco dans une note d’analyse assez fouillée. Le broker mettait en avant les activités de niche de la société, le retour prochain à la croissance de sa division cinéma, le potentiel de croissance de ClickShare (ce système qui permet de diffuser, sans fil et à partir d’appareils mobiles, des images sur un écran de salle de réunion), les opportunités d’amélioration des marges, l’accumulation du cash et j’en passe.

Il concluait en recommandant d’acheter le titre et, surtout, en fixant un objectif de cours (sur douze mois) de 107 euros, ce qui correspondait, à l’époque, à un potentiel de croissance de 34,5%. Depuis la publication de cette étude, le titre a grimpé de 14%.

Trading update

Demain matin, on aura déjà l’occasion de juger, en partie, sur l’opportunité de l’optimisme affiché par Berenberg puisque Barco publiera son trading update pour le troisième trimestre. Comme les autres fois, il devrait se limiter au chiffre d’affaires et au carnet de commandes.

110€ ABN Amro qui recommande d'acheter Barco vise un objectif de cours de 110 euros.

Rappelons que, lors de la publication de ses résultats semestriels, le groupe spécialisé dans la technologie de la projection de l’image avait déjà quelque peu réduit ses ambitions pour l’ensemble de son exercice. D’une croissance attendue des ventes de 5% annoncée lors de la présentation des résultats 2016, le groupe ne tablait plus, en juillet dernier, que sur un chiffre en ligne avec celui de l’an dernier.

Pour le troisième trimestre, le consensus des analystes table sur un chiffre d’affaires de 263,9 millions d’euros ventilé comme suit: 132,9 millions pour la division Entertainment, 72,1 millions pour Entreprise et 59 millions pour HealthCare. De son côté, Guy Sips, analyste chez KBC Securities, est légèrement plus optimiste et vise les 267 millions d’euros.

Pour le carnet de commandes, c’est l’inverse, il table sur 266,7 millions d’euros alors que le consensus s’attend à 270,8 millions d’euros.

Le cinéma digital en ligne de mire

Globalement, Guy Sips est nettement moins "chaud" sur Barco. Son objectif de cours de 87,50 euros est inférieur au cours de Bourse actuel qui tourne autour de 90 euros. Sa recommandation reste modestement à "conserver".

Pourquoi une telle prudence? "Je suis plus sceptique sur le cycle de remplacement du cinéma digital. Certains estiment qu'il aura lieu lors de la seconde moitié de 2018. Pour ma part, je pense qu’il n’interviendra pas avant la fin de 2019. "

ABN Amro et ING

Pour l’ensemble de l’exercice, l’analyste table sur des ventes de 1,105 milliard d’euros, en hausse de 0,27%, un Rebitda à 106,6 millions (+21,1%) et un bénéfice net de 49,2 millions d’euros contre 11 millions en 2016. Chez Berenberg, on prévoit un chiffre d’affaires sensiblement similaire, un Rebitda de 111 millions et un bénéfice de 52 millions. Pour 2018, Guy Sips table sur un résultat net de 59,1 millions et les analystes de Berenberg de 69 millions.

Notons encore que du côté des "believers", ABN Amro a réitéré, lundi, sa recommandation d’achat sur la valeur et son objectif de cours de 110 euros. Un objectif fixé pour la première fois en mars dernier. Dans le camp des prudents, on trouve également ING qui n’a pas modifié son objectif de cours de 75 euros depuis septembre 2016. La recommandation est à "conserver".