Barco déçoit les investisseurs avec ses résultats du troisième trimestre

Barco a publié ce mercredi ses résultats du troisième trimestre, faisant état d’ un chiffre d’affaires en hausse de 2,6% à 248,7 millions d’euros . Les commandes reçues au cours de cette période ont par contre reculé de 6,1%, tandis que le carnet de commandes a atteint 319,5 millions au 30 septembre 2018 (-0,8% par rapport à la même période il y a un an et +12% par rapport à la fin 2017). Les investisseurs n’ont pas apprécié ces chiffres. Le titre a chuté de 4,92% à 100,40 EUR.

"Au troisième trimestre, nous avons renversé la tendance du premier semestre et la croissance des ventes du groupe a été portée par la solide progression des divisions Enterprise et Healthcare. Dans ces conditions, nous sommes en bonne voie pour ramener le chiffre d’affaires depuis le début de l’année légèrement en dessous de celui de l’année dernière", a commenté Jan De Witte, CEO de Barco. "Le trading update du troisième trimestre est sorti légèrement en dessous de nos attentes, en particulier le carnet de commandes (-3%)" souligne l’analyste d’ING Marc Hesselink dans une note. "La division Entertainment a connu une baisse à un chiffre pour le carnet de commandes et les ventes principalement en conséquence d’un affaiblissement de la demande pour le cinéma en Chine, alors qu’en Europe et aux Etats-Unis, celle-ci progresse" constate pour sa part Guy Sips, analyste chez KBC Securities.