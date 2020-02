Barco fait mieux qu'attendu et coupe son action en sept

2020 devrait s'inscrire sous le signe de la croissance pour Barco , mais avec une note de prudence toutefois. À taux de change constant, le spécialiste belge des technologies de l’image ambitionne d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre et une amélioration de la marge d'Ebitda. Une croissance qui pourrait certes être plus marquée au second semestre, lit-on dans un communiqué.