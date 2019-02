Barco grimpe de 12% à l'ouverture

Grâce à un carnet de commandes bien fourni en 2018 et de solides ventes dans la deuxième partie de l'année, Barco affiche au terme de son exercice une hausse de ses marges, et cela pour la seconde année consécutive. De quoi réjouir son patron, Jan De Witte, qui attribue ces bonnes performances au lancement "Focus to perform" en 2016, un programme de rationalisation des coûts et qui vise à simplifier la structure de l'entreprise courtraisienne présente dans 90 pays. "Depuis le lancement du plan, nous avons élargi la marge EBITDA de 8 % à 12 % en 2018, et nous avons créé une plateforme plus solide et plus saine pour une future croissance rentable", explique le CEO de Barco.