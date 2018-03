Barco, l'action belge favorite de Berenberg

"Belgian gems"

A ce jour, elle assure la couverture d’une dizaine d’entre elles (voir notre tableau) et essaye d’inclure chaque mois une nouvelle valeur. Cette semaine, par exemple, elle a entamé le suivi de la belgo-néerlandaise Galapagos avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 112 euros.

Dernière initiative en date: une conférence ("Looking for the Belgian gems") organisée le 12 mars dernier dans les bureaux londonien de la banque réunissant 18 sociétés belges (dont les 10 suivies par le broker) et 80 investisseurs venant de plusieurs pays européens.