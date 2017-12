Barco refait son cinéma

Le groupe belge Barco a constitué une coentreprise avec plusieurs partenaires afin d'offrir une solution globale aux exploitants de salles de cinéma à travers le monde, Chine exceptée.

Le groupe belge Barco spécialisé dans les technologies de l’image estime que la transition vers le cinéma numérique qui a duré une décennie est aujourd’hui pratiquement achevée. Selon lui, le secteur mondial du cinéma se trouve désormais face à deux phénomènes majeurs: proposer au spectateur une expérience unique et offrir aux exploitants de salles obscures des solutions sur mesure.

C’est dans contexte qu’il faut comprendre les deux annonces faites ce matin par Barco. Pour le groupe coté sur Euronext Bruxelles, le divertissement (projecteurs pour cinéma, notamment) pesait en 2016 pour un peu plus de la moitié de son chiffre d’affaires total. Il est également actif dans le secteur de la santé et dans celui des entreprises.

Pour la Chine

En Chine, Barco a réduit son poids au sein de la coentreprise conclue en 2011 avec China Film Group passant de 58% à 49%. La cession des parts à son partenaire lui rapporte environ 23 millions d’euros. La raison de ce changement de majorité: le marché ayant atteint une certaine maturité dans les grandes villes, il s’agit de réorienter les efforts sur les villes plus petites, explique Barco. "China Film Group nous paraît le mieux placé pour piloter cette nouvelle phase du développement du marché chinois du cinéma."

En dehors de la Chine

Hors Chine, le groupe belge a décidé de s’allier avec China Film, Appotronics et le fonds de "private equity" CITICPE pour créer une coentreprise dotée de 100 millions de dollars. Ici, Barco prend la main avec une participation de 55% et un homme du groupe à la barre. L’objectif est, cette fois, de proposer l’ensemble des produits et services des trois associés (CITICPE apporte seulement des services de consultations financiers) sur le marché mondial du cinéma.

"Le partenariat stratégique hors Chine vise à constituer un fournisseur de solutions globales ce qui donne du sens à cette initiative" estime Stefaan Genoe analyste chez Degroof Petercam. Mais il temporise. "Les forces relatives des partenaires dans la coentreprise ne nous semblent pas claires a ce stade, écrit-il. Barco s’y positionne comme un fabricant d’équipement d’origine (OEM) stratégique mais nous recherchons plus de détails sur la position d’Appotronics."

Il note encore que, outre le changement au niveau de la consolidation, l’impact financier est difficile à évaluer mais qu’au niveau du résultat, il devrait rester limité. Il maintient sa recommandation à "acheter" sur la valeur avec un objectif de cours de 101 euros.

Parmi les cinq analystes recensés par Bloomberg qui suivent la valeur, trois recommandent un achat et deux conseillent de la conserver en portefeuille. L’objectif de cours moyen s’élève à 101,4 euros avec un plus haut de 110 euros (ABN Amro) et un plus bas de 87,5 euros (KBC).