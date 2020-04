"Barco va subir des effets négatifs durables de la pandémie"

Si la saison des résultats trimestriels est déjà bien entamée aux Etats-Unis , en Belgique on va seulement entrer dans le vif du sujet ce mercredi.

Demain avant bourse, Barco sera la première société du Bel 20 à lever le voile sur son bilan de début d’année. Un exercice 2020 qui s’annonce particulièrement difficile pour nombre de sociétés belges cotées ou non en raison de la pandémie .

Résultats "raisonnables"

Pour le spécialiste des technologies de l’image, le sujet principal du communiqué attendu mercredi ne sera pas tant les résultats trimestriels en eux-mêmes que les commentaires quantitatifs portant sur le reste de l’année et plus particulièrement ceux concernant la division "divertissement' -Barco commercialise des projecteurs pour cinémas- et le système Clickshare (division "entreprises") conçus pour faciliter les réunions.