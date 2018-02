Bientôt des puces chinoises pour équiper les iPhone d'Apple?

La marque à la pomme est l’un des plus gros acheteurs de mémoires flash Nand au monde, avec lesquelles elle équipe ses iPhone. Ces dernières années, la firme de Cupertino commandait ces puces au groupes sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix, et au consortium japonais Toshiba. Si le groupe passe commande à l’entreprise chinoise, il s’agirait donc d’une première, et d’une grosse surprise dans le monde de l’électronique, puisque cela propulserait un acteur chinois pour la première fois sur ce marché.