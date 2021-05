Bill et Melinda Gates se quittent, mais pas professionnellement...

La puissante fondation du couple survivra à leur divorce, ont fait savoir Bill Gates et sa future ex-épouse Melinda Gates French.

Deux ans après ce qui fut alors qualifié de divorce le plus cher de l'histoire entre le fondateur et CEO d'Amazon Jeff Bezos et son ex-épouse MacKenzie Scott, c'est désormais au tour de Bill et Melinda Gates de se séparer. Le couple a en effet annoncé lundi soir la fin d'une union qui aura duré 27 ans, et que "beaucoup d'efforts" n'auront pas permis de sauver, a évoqué le cofondateur de Microsoft dans une communication conjointe publiée sur Twitter.

"Après beaucoup de doutes et d'efforts, nous sommes parvenus à la décision de mettre fin à notre mariage." Bill et Melinda Gates Sur Twitter

Se pose dès lors une question, au-delà des considérations d'ordre privé autour de la quatrième plus grosse fortune du monde estimée à quelque 146 milliards de dollars: qu'adviendra-t-il de leur fondation commune, l'une des plus puissantes et influentes dans le domaine de la santé publique mondiale?

Bill et Melinda disent s'engager à poursuivre ensemble leur action philanthropique, cristallisée en 2000 avec le lancement de la fondation qui porte leur nom. Et pour cause, tous deux continuent à "partager une foi commune" dans cette mission qu'est d'aider quiconque dans le monde à vivre une vie productive et en pleine santé - c'est ainsi que la fondation avait par exemple investi plus d'une vingtaine de millions d'euros en vue d'éradiquer la maladie du sommeil aux côtés de l’institut de médecine tropicale d’Anvers ou encore plusieurs dizaines de millions d'euros du côté des micro-usines à vaccin du carolo Univercells.

36 milliards de dollars En près de 25 ans, le couple aura fait don de plus de 36 milliards de dollars à la fondation Bill & Melinda Gates.

En près de 25 ans, le couple aura fait don de plus de 36 milliards de dollars à la fondation Bill & Melinda Gates, détaille son site internet. De quoi avoir contribué au gros des 43,3 milliards de dollars d'actifs nets évalués qu'elle présentait à fin 2019, selon les derniers états financiers disponibles.

Pour autant, et malgré cette volonté d'avancer toujours ensemble au niveau professionnel à défaut de le faire au niveau personnel, rien indique que la contribution respective des deux co-présidents - qu'ils resteront - poursuivra dans la même mesure que par le passé. Ce qui pourrait entraîner un changement de taille dans la façon dont la fondation est financée, avancent certains observateurs, de même qu'in fine "cela pose question sur l'avenir même de la philanthropie" dans le monde de la santé à défaut de plus de précisions sur ce point, relevait dans la foulée le politologue Rob Reich (Stanford).

Filiation un peu belge

Bill et Melinda Gates s'étaient rencontrés lors d'un dîner à New York peu après l'entrée de Melinda chez Microsoft en 1987. Dans le documentaire "Inside Bill's brain" sorti sur Netflix en 2019, le désormais sexagénaire avait expliqué que suite à une relation discrète d'un an, le duo s'était retrouvé face à l'obligation de faire un choix: "soit rompre, soit se marier". S'en était alors suivi un listing "des pour et des contre du mariage". Et une union en 1994, de même que trois enfants du nom de Phoebe, Rory et Jennifer.

3 millions d'euros Bill Gates achetait en 2018 pour sa fille Jennifer le haras De Begijnhoeve, situé à Retie (campine anversoise). Montant de l'opération? Plus de trois millions d'euros.

Ne vous étonnez pas si vous veniez à croiser cette dernière au sein du plat pays. Et pour cause, Bill Gates achetait en 2018 pour cette cavalière de jumping le haras De Begijnhoeve, situé à Retie (campine anversoise). Montant de l'opération? Plus de trois millions d'euros. Quatre ans plus tôt, le milliardaire avait déjà procédé à l'achat de la jument Emilie de Diamant à un éleveur Anversois pour plusieurs millions.

Pour autant, le cofondateur de Microsoft l'a déjà dit et répété depuis: ses enfants n'hériteront pas de l'ensemble de sa fortune. Chacun se verra octroyer "une portion minuscule" (de l'ordre de 10 millions de dollars, NDLR), a-t-il déclaré a plusieurs reprises. De là, il leur appartiendra de tracer leur route.