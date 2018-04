Booster les performances des batteries électriques? L'Imec pense détenir la clé

L’institut de recherche louvinois Imec fait une percée dans la technologie des batteries, susceptible d’augmenter considérablement l’autonomie des smartphones et des voitures électriques.

Il s’agit d’un des plus grands enjeux industriels actuels : la capacité de nos batteries lithium-ion - celles qui équipent nos smartphone et font rouler les voitures électriques - pourrait bientôt se heurter à un plafond. Et quid des capacités en matières premières si la demande explose?

C’est bien simple: tous les plus grands groupes mondiaux - qu’ils soient dans la technologie ou dans la chimie- se sont aujourd’hui engagé dans un course infernale à qui trouvera la solution pour prolonger nos batteries, booster leurs performances. La Commission Européenne a même décidé d’investir 20 milliards d’euros pour faire de l’Europe l’épicentre de la technologie.

Exploser le plafond

Cette quête du "graal", des Belges pourraient l’emporter. Au coeur de la cité universitaire de Louvain, l’Imec pense en effet détenir une pièces du puzzle: un nouveau nanomatériau qui pourrait donner naissance à une nouvelle génération de batteries.

20 milliards d'euros La Commission Européenne a décidé d’investir 20 milliards d'euros pour faire de l’Europe l’épicentre de la technologie des batteries.

"Notre technologie permet de stocker plus d’énergie dans les batteries lithium-ion et d’effectuer une recharge plus rapide et plus sûre", explique Philippe Vereecken, professeur à la KU Leuven, qui dirige les recherches. Grâce à ce nouveau matériau, nous avons franchi un obstacle important dans la technologie des batteries", ajoute-t-il.

Alors qu’en 2018 les voitures électriques promettent - dans le meilleur des - cas une autonomie de 300 à 400 km, Philippe Vereecken espère que les futures batteries, incluant la technologie de l’institut de recherche de Louvain - pourront à terme porter leur résistance à 600 km. La durée de chargement - d’une heure et demie à deux heures - pourrait, elle être réduite à une dizaine de minutes. "Nous n’y sommes pas encore, mais c’est notre objectif ".

Pratiquement, l’Imec a déjà réussi à démontrer l’efficacité de cette technologie à petite échelle dans une cellule. Son innovation porte sur le développement d’un électrolyte solide. Il s’agit de l’élément central d’une batterie parce qu’il assure le transport des ions entre les deux pôles.

600 kilomètres Alors que les voitures électriques promettent dans le meilleur des cas une autonomie de 300 à 400 km, Vereecken espère que ses batteries pourront à terme la porter à 600 km.

Les batteries actuelles lithium-ion sont ce que l’on appelle des batteries "humides", parce qu’elles sont équipées d’un électrolyte liquide. Le remplacement de ce liquide par un matériau solide permet d’augmenter la conductibilité. Plus celle-ci est élevée, plus l’énergie circule rapidement de et vers la batterie. Plus vite elle est rechargée. Plus sa capacité à libérer de l’énergie augmente.

Les spécialistes du monde entier, dont les constructeurs automobiles, cherchent frénétiquement à développer une batterie à électrolyte solide. L’an dernier, Toyota a indiqué qu’elle comptait utiliser des batteries à matériau solide dans ses voitures d’ici 2020. Apple et la maison mère de Google, Alphabet, sont également impliquées dans ce type de recherches. "Notre technologie est cinq fois plus rapide que celle des prototypes existants de batteries à électrolyte solide. Alors qu’elles ont besoin de 10 h de rechargement, les nôtres n’auront besoin que de deux heures", poursuit Philippe Vereecken.

Toyota et Google en rêvent

Pour le professeur, le principal avantage de cette technologie, c’est que les producteurs de batteries pourront rapidement adapter leur outil de production. L’Imec, qui collabore dans ce projet avec le géant japonais Panasonic, utilise un électrolyte liquide qui se solidifie par la suite, ce qui permet de conserver pratiquement le même processus de fabrication. "Il n’y a pas si longtemps, il était impensable que la conductivité d’une batterie sèche soit aussi élevée voire supérieure à celle d’une batterie humide."

"Notre technologie est cinq fois plus rapide que celle des prototypes existants de batteries à électrolyte solide. Alors qu’elles ont besoin de 10 h de rechargement, les nôtres n’auront besoin que de deux heures." Philippe Vereecken

"Ce concept semble en effet très prometteur", estime Erik Kelder, du laboratoire spécialisé en batteries de l’université technique de Delft (Technische Universiteit Delft) aux Pays-Bas, qui mène des recherches dans le même domaine. "Cela montre que le passage des batteries liquides vers les batteries solides enregistre des progrès. Nous essayons tous d’améliorer la conduction."

C’est une évolution, pas une révolution, nuance Philippe Vereecken.

"Les batteries liquides atteignent progressivement leur capacité maximum. C’est pourquoi il existe tellement de projets de développement de batteries solides. Mais nous restons dans la technologie lithium-ion. Nous pouvons la rendre plus compacte, mais nous resterons toujours limités par le matériau. Nous ne pourrons jamais faire mieux que le maximum théorique. Pour produire une batterie dont la capacité est exponentiellement plus élevée, nous devrons faire une percée avec de nouveaux matériaux. Comme ce fut le cas avec le lithium au début des années ’90, qui a permis de développer les appareils électroniques mobiles actuels", conclut le louvaniste.